Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 36. Bölümünde neler olacak?

Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır. Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey’i dolduruşa getirmek; Yıldız’ı da Kuzey’den uzaklaştırmak için uğraşır. Gençler, Sefer komutasında, zorlu eğitimlerden geçerken tüm evlerde nöbet tutulmaya başlanmıştır. Herkes düşmanı çok uzaklarda ararken o çoktan içlerine sızmıştır. Aşıkları manipüle ederek hedefine ulaşmaya çalışır. Kuzey’i dolduruşa getirmek; Yıldız’ı da Kuzey’den uzaklaştırmak için uğraşır.

Yıldız, Bulut’un sürpriziyle çok mutlu olmuş, uzun zaman sonra ilk kez kendisi için bir şey yapmış, arkadaşlarıyla vakit geçirmiştir. Ama mutluluğu uzun sürmez. Düşmanın ne istediğini öğrenmiştir. Onlardan her zaman bir adım önde olan gizli düşmanları, yeni planını işletmeye başlamıştır. Bulut’un şakası yoktur ama Kuzey’in de Yıldız’ı bırakmaya niyeti yoktur. Bedelini, ne olursa olsun ödemeye hazırdır.

17 EKİM 2020 SAAT 20.00 DA YAYINLACAK YENİ BÖLÜMÜ;

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 35. Bölümünde neler oldu?

KUZEY, PEŞİNDEKİ TEHLİKEDEN NASIL KURTULACAK?

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Kuzey'in, Yıldız'ı geri kazanmak için gösterdiği çaba izleyenlerin yüzünü güldürürken Bulut'un finalde oynadığı yeni oyun ne kadar tehlikeli biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

YILDIZ'IN ZOR ANLARI!

Yıldız, Şule'yle olanlardan sonra içinde biriktirdiklerini tutamayarak büyük bir patlama yaşadı. Artık büyük aşkı için yaşadıklarından dolayı yorulan Yıldız her şeyi arkasında bırakıp ortadan kaybolmaya karar verdi ancak tam gitmek istediği anda onun için gelen polislerle karşılaştı. Şule, Yıldız'dan şikayetçi olduğu için Yıldız bir kez daha hakim karşısına çıktı.

KUZEY, YILDIZ'I KAÇIRDI!

Tüm yaşananlara rağmen Kuzey ise hala Yıldız ile yeniden bir araya gelmenin yollarını arıyordu. Yıldız'ı bir türlü ikna edemeyen Kuzey, son çare olarak onu kaçırmaya karar verdi. Sefer ve Ruhi'nin yardımıyla Yıldız'ı kaçıran Kuzey'in son hamlesi de işe yaramadı. Kuzey, baş başa kalıp her şeyi unutturmak istedi ancak Yıldız aşklarının bittiğini bir kez daha dile getirdi. Yıldız, ne kadar beni bırak dese de Kuzey'in Yıldız'dan vazgeçmeye niyeti yoktu. İnatçı aşık bu sefer de Yıldız'la aşk yuvalarının inşaatına başladı.

BULUT, KUZEY'E YENİ BİR OYUN OYNADI!

Öte yandan Bulut, Kuzey için hala bir tehdit olmaya devam ediyordu. Bu sefer Kuzey'e, kızlarıyla zarar vermeyi planlayan Bulut, gizlice Şule'nin evine girdi. Kuzey'in kızlarının uyuduğu odaya girerek bir fotoğraf çekildi. Kızlarla çekildiği bu fotoğrafı da Kuzey'e ulaştırdı. Kuzey, kızlarının yanında gizemli bir yabancı olduğunu görünce öfkeden deliye döndü. Kuzey peşindeki bu tehlikeden nasıl kurtulacaktı?