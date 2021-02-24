Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 24 Şubat 2021 ATV yayın akışı! Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?
24 Şubat 2021 Çarşamba ATV yayın akışı ve detayları haberimizde. ATV'de bugün Kuruluş Osman yeni bölüm ekrana gelecek. Bu programın hemen ardından Kardeşlerim 1. Bölüm tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 24 Şubat 2021 Çarşamba tarihli ATV yayın akışı ve detayları.
Kuruluş Osman 47. Bölüm fragmanı
"Bilirim şehit vereceğiz; bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz."
OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR
Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.
MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR
NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?
Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?
ATV 24 Şubat YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman 47. Bölüm
00:20 Kardeşlerim 1. Bölüm
03:00 Kırgın Çiçekler
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz