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Kuruluş Osman 33. Bölüm Fragmanları yayınlandı, hemen izle!
"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"
Gündem 09.11.2020, 16:11
Kuruluş Osman 32. Bölümünde Neler Oldu?
"Baş üstünde baş, taş üstünde taş koymayacağız!"
Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer. Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar. Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...
Kuruluş Osman 33. Bölüm Fragmanı