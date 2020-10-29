Kuruluş Osman 31. Bölüm (28 Ekim 2020) HD Tek Parça full İzle - Son Bölüm

Kuruluş Osman 31.Bölümde Neler Olacak?

Osman Bey iki ateş arasında!

Ertuğrul Bey'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

Kuruluş Osman 30 .Bölüm Özeti

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

Osman Bey babasıyla buluştu, obada yeni dönem başladı

Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %9,39 izlenme oranı ve %22,48 izlenme payı elde ederek birinci oldu.

Kuruluş Osman'ın 30'uncu bölümüne Osman Bey ve Ertuğrul Bey'in kavuşması damga vurdu. #ToyZamanı etiketiyle sosyal medyada da güçlü etki yaratan ve çok konuşulan 'Kuruluş Osman'ın 30'uncu bölümünde; kendisine kurulan tuzağı kimlerin planladığını bulmaya çalışan Osman Bey, nihayet obaya döndü ve babası Ertuğrul Bey'le buluştu. Baba oğulun hasretle beklenen kavuşması sosyal medyada da çok ses getirdi.

Yavlak Arslan, Moğollar'ın hedefine Osman Bey'i koymak için Cerkutay'ı Geyhatu'ya gönderirken; Nikola ve Flatyos, Türklerin eline geçen 'uçan ateş'i Söğüt'e yaptıkları gece baskınıyla imha etmeyi başardı.

Buna karşılık İnegöl Kalesi'ne yaptığı zekice operasyonla Bizans'a ağır darbe indiren Savcı Bey, Kayı Obası'nda dengeleri değiştireceğini gösterdi. Osman ve Savcı Beyler arasında rekabet kızışırken, Ertuğrul Bey'in 'alp başı' vazifesini Savcı Bey'e vermesi Osman Bey'i hayal kırıklığına uğrattı. Ertuğrul Bey'in elçilik vazifesi için de Osman Bey gönüllü olmuşken Savcı Bey'i tercih etmesi şaşkınlık yarattı.

Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Ertuğrul Bey'in Aksakallı ile buluşmasından sonra benimsediği plan ne? Kayılar, Geyhatu tehlikesini nasıl bertaraf edecek? Moğolların gelişinden faydalanmak isteyen Nikola ne yapacak? Yavlak Arslan'ın Kayı Obası'nı karıştırma planı işleyecek mi? Geyhatu ve Moğollar uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 29 Ekim çarşamba akşamı yayınlanacak 31'inci bölümüyle çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek

Kuruluş Osman 31.Bölüm

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