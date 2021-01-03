Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda başlıyor

Kurtlar Vadisi dizisi yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Dizi "Kurtlar Vadisi Kaos" adıyla Şubat ayında Show TV de izleyicisiyle buluşacak.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sahneleri ile akıllara kazınan Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi de belli oldu. Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle ekranlara gelecek olan efsane dizi, Show Tv'de ekran yolculuğuna yeniden başlayacak.

Kurtlar Vadisi Kaos'un Polat Alemdar karakteriyle gönüllere taht kuran Necati Şaşmaz'ın başrolünde Şubat ayında izleyicisi ile buluşacağı belirtiliyor. Kurtlar Vadisi Kaos'un ilk fragmanının da yayıncı kuruluş tarafından yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor.