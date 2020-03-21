Kronik Hastalık Nedir?

KRONİK HASTALIK NEDİR?

Tıbbi nedenlerle ya da semptomlarla ilişkili sağlık sorunları ya da uzun dönem bakım gerektiren (3 ay ve üzeri) durumlar “kronik hastalıklar” olarak tanımlanır. Kronik hastalıklar, normal fizyolojik fonksiyonlarda yavaş ve ilerleyici bir sapmaya, geri dönüşümsüz değişikliklere neden olan, yaşamın uzun bir dönemini kapsayan, sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır.

Kronik hastalıklar ayrıca bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) yani bir enfeksiyon ajanından kaynaklanmayan genetik yatkınlık, yaşam tarzı veya çevresel maruziyetten kaynaklanan hastalıklar olarak da tanımlanabilir.

"Bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar"

Bu hastalıklara sahip vatandaşlar ve 65 yaş üstündeki vatandaşlar, gece saat 24.00'den itibaren sokağa çıkamayacak.

KRONİK HASTALIK NEDİR, NE DEMEKTİR?

Corona virüsü en çok kronik hastalıkları olan kişileri etkilemektedir. Bağışıklığı düşük olan bu kişilerin her türlü enfeksiyona açık olması durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yapılan resmi açıklamaların ardından kronik hastalıklar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre; kronik nedir, ne demektir?

Kronik ya da süreğen, müzmin, vücudun herhangi bir parçasında var olan, uzun süreli devam eden, kimi zaman hayat boyu düzelmeyen ve tedavi imkânları daha sınırlı kabul edilen hastalık türüdür.



Kronik hastalıklar genellikle, çok çesitli risk faktörleri içeren, etyolojileri belirgin olmayan, çok uzun latent dönemleri ve uzamış hastalık dönemleri olan hastalıklardır.



Kronik Hastalıkların Özellikleri



• Tam kür genellikle sağlanamaz ve genellikle orta yaşta baslar, ömür boyu sürer.

• Zaman zaman iyileşme dönemine girse de tekrarlar

•Risk faktörleriyle karşılaşma ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçen süre çok uzun olabilir.

• Hastanın periyodik tıbbi bakımları olmalıdır.

• Ekonomik yükü çok artırırlar.



KRONİK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI



Astım: Astım, solunum yollarının süregelen bir iltihap sonucu aşırı derecede duyarlı olmasına ve bazı etkenlerle zaman zaman daralmasına neden olan bir solunum yolu hastalığıdır.



Koah: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.

En sık karşılaşılan kronik hastalıklar şunlardır:

Böbrek Hastalıkları

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Çocuk Böbrek Hastalıkları

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Astım

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