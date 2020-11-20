Koronavirüs yasakları (20 Kasım 2020) ne zaman başlıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım tarihli genelgeye göre, yeni tedbirler 20 Kasım Cuma (bugün) saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

BUGÜN HANGİ MEKANLAR KAPANACAK?

20 Kasım itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde açık olacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

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