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Korona virüs önlemleri Nevşehir’de etkisini gösteriyor
Türkiye’de vakaların görülmeye ve ölümlerin de ortaya çıkmasıyla birlikte Korona virüse karşın alınan tedbirlere halkın genel itibariyle uyduğu gözleniyor.
Gündem 19.03.2020, 14:49
NEVŞEHİR(MHA) Kamu kurum ve kuruluşlarında virüse karşın dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü gözlenen Nevşehir il merkezinde vatandaşların mümkün oldukça dışarı çıkmamaya özen gösterdiği, tokalaşma – sarılma gibi sosyal etkinliklerden de uzak durduğu dikkat çekiyor.