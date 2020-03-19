Korona virüs önlemleri Nevşehir’de etkisini gösteriyor

NEVŞEHİR(MHA) Kamu kurum ve kuruluşlarında virüse karşın dezenfekte çalışmalarının sürdürüldüğü gözlenen Nevşehir il merkezinde vatandaşların mümkün oldukça dışarı çıkmamaya özen gösterdiği, tokalaşma – sarılma gibi sosyal etkinliklerden de uzak durduğu dikkat çekiyor.

İl Merkezindeki cadde ve sokakların normal süreçlerin dışında oldukça sakin olduğunun gözlendiği Nevşehir il merkezinde gerekmedikçe sokağa çıkmamaya özen gösteren halkın toplu taşıma araçlarından da uzak durduğu gözleniyor.