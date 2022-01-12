Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Konya’ya ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca Konyalı Konya'da kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Konya’ya kar ne zaman yağacak? Konya 15 günlük detaylı hava durumu. Ayrıntılar 12 Ocak 2022 tarihli haberimizde

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Konya’ya ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca Konyalı Konya'da kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Konya’ya kar ne zaman yağacak? Konya 15 günlük detaylı hava durumu. Kasım ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Konyalılar Konya’ya ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Peki, Konya’ya kar ne zaman yağacak? Konya 15 günlük detaylı hava durumu

Hava Durumu 15 Günlük Tahmini

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/