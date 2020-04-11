Kolay Ekmek tarifleri. Evde ekmek nasıl yapılır?

EV EKMEĞİ NASIL PİŞİRİLİR?

Malzemeleri:

- 2 su bardağı kepekli un (veya tam buğday unu)

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

Hazırlanışı:

Hamur yoğurmak için genişçe bir kap alın ve içine unu boşaltın. Daha sonra da tuz, şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. Kabın içinde unu kenarlara doğru ayırıp ortasına bir çukur açın ve ılık su ilave edin.

Suyu ekledikten sonra yavaşça unla suyu karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Yoğurma işlemini tamamladığınızda bir nemli bezi üzerine kapatın ve oda sıcaklığında 1 saat beklemeye alın.

Hamur mayalandıktan sonra istediğiniz şekli vererek fırın tepsinize yerleştirin ve isteğe bağlı olarak üzerine susam veya çörek otu eklenebilir. Soğuk haldeki fırına tepsiyi yerleştirin ve fırınınızı 180 – 200 dereceye ayarlayın. Üstü kızarana kadar pişirin.

Mutfağınızı mis gibi taze ekmek kokusu sarmaya başladıysa fırını kapatabilirsiniz. Afiyet olsun.

Not: Prof. Dr. Mine Arlı ve Neriman Işık’ın Türk Mutfağındaki Geleneksel Ekmek Çeşitleri çalışmasından yararlanılmıştır.

Buse Terimden Zeytinli Ekmek tarifi

-3 bardak un

-1 bardak ılık su

-1 yumurta

-2 tatlı kaşığı aktif maya

-1 tatlı kaşığı şeker

-2 çay kaşığı tuz

-3 çorba kaşığı zeytinyağı

İçi için

-1 bardak çekirdekleri ayıklanmış sele zeytin

-Zeytinyağı

-1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

Yapılışı

Ilık suyun içine şeker ve mayayı atın, iki dakika köpürsün.

Kalan tüm malzemeleri yoğurma kabına alın, suyu da ekleyin, yumuşacık, elastik bir hamur elde edene kadar yoğurun. Eline yapışırsa un ekle, bağışlayıcı ve eğlenceli bir hamur, sorun çıkmaz. Üzerini hafifçe yağla, ıslak bezle kapat, iki katına çıkana kadar mayala.

Mayalanınca iki seçenek var. Hamuru ilk fotodaki gibi tek bir pofidik ekmek olarak yapabilirsin, veya zeytine ekmek sarmış gibi bol zeytinli daha kıtır yapabilirsin. Fotoğraflarda ikisini de göstermeye çalıştım.

Pofidik için hamuru bölmeden, tek parça aç, arasına zeytin ezmesi sür, en güzel zeytininden kullan, aza kaçma, istersen yeşil de koy, kapat, tekrar mayala, üzerine bıçakla yarık at ve fırına.

Bol zeytinli için ise hamuru ikiye bölüp, oklavayla incecik aç, zeytinli harcı iki katına çıkart, öyle katla malzeme taşsın. Mayalamadan önce bıçakla yarıkları aç.

Fırın 180 derecede 25-30 dakika, yağlanmış tepsi veya döküm tavada pişecek, içi çiğ kalmasın. Baharat koymadım, burada yıldız zeytin olmalı. Fırından çıkınca tereyağıyla buluşturun.

Ben 20 sene sonra bu sefer annemle yedim, yeni bir anımda, yine en güzel köşede yerini aldı. Herkese afiyet olsun!