"Kocan Kadar Konuş" Filmi Bu akşam STAR TV'de Canlı İzle 12 Kasım 2020

Kocan Kadar Konuş filminin devamı olan Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kadrosunda usta oyuncuları da barındıran filmin hikayesi de ilk filmde olduğu gibi iddialı. İşte Kocan Kadar Konuş Diriliş konusu ve oyuncuları…

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ KONUSU

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş’un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.

KOCAN KADAR KONUSU OYUNCULARI

Şebnem Burcuoğlu'nun çok satan ikinci romanından uyarlanıyor. Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan filmin diğer oyuncuları.

Başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın yer aldığı ‘Kocan Kadar Konuş’ filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Begüm Öner ve Nevra Serezli yer alıyor.

Yönetmen: Kıvanç Baruönü

Oyuncular: Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Begüm Öner, Nevra Serezli

Tür: Romantik Komedi

Ülke: 2014 / Türkiye

Konusu;

Efsun gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arar ama diğer kızlar gibi numara yapmayı, trip atmayı, erkeği parmağının ucunda oynatmayı bilmez. Bu yüzden bu yaşına kadar düzgün bir ilişkisi olmamıştır. Efsun'un kadınlığın kitabını yazmış İzmirli ailesi ise ona kadınlığı öğretmeye kararlıdır. Efsun da nihayet kendini Türk kızlarına emanet eder. Ailesi tepeden tırnağa yeniledikleri Efsun'u takdim etmeye hazırlanırken Efsun'un karşısına hiç unutamadığı, üstüne yenisini koyamadığı lise aşkı Sinan çıkar.

Yayın Günü: 12 Kasım 2020 - Perşembe Yayın Saati:20.00

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