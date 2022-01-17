Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler?
Efsun, aşık olduğu Sinan'a kavuşur ancak yine de ikilinin önündeki engeller yok olmaz.
Gündem 17.01.2022, 20:57
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU
Efsun, aşık olduğu Sinan'a kavuşur ancak yine de ikilinin önündeki engeller yok olmaz. Evlilik konusunda aile ve çevreden baskı gören Efsun, öncelikle babaannesi Cavide Hanım ile uğraşmak zorundadır. Efsun'un tek isteği, lise aşkı Sinan'la mutlu mesut yaşamaktır.
KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİMLER?
Ezgi Mola
Murat Yıldırım
Hümeyra
Emine Gülsüm Göznümer
Gül Arıcı
Muhammet Uzuner
Ayten Mısırlıoğlu
İsmail İncekara
Nevra Serezli
Eda Ece
Hakan Salınmış
Nilgün Kasapbaşoğlu
Meltem Özsavaş
Begüm Öner
Gülenay Kalkan
Gözde Seda Altuner
Bora Akkaş
Güçlü Yalçıner
Güven Murat Akpınar
Mehmet Baran Erdoğan
Romina Özipekçi
Burak Topaloğlu
Tolga Çıklaçiftçi