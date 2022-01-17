Kocan Kadar Konuş: Diriliş konusu nedir, oyuncuları kimler?

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU

Efsun, aşık olduğu Sinan'a kavuşur ancak yine de ikilinin önündeki engeller yok olmaz. Evlilik konusunda aile ve çevreden baskı gören Efsun, öncelikle babaannesi Cavide Hanım ile uğraşmak zorundadır. Efsun'un tek isteği, lise aşkı Sinan'la mutlu mesut yaşamaktır.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola

Murat Yıldırım

Hümeyra

Emine Gülsüm Göznümer

Gül Arıcı

Muhammet Uzuner

Ayten Mısırlıoğlu

İsmail İncekara

Nevra Serezli

Eda Ece

Hakan Salınmış

Nilgün Kasapbaşoğlu

Meltem Özsavaş

Begüm Öner

Gülenay Kalkan

Gözde Seda Altuner

Bora Akkaş

Güçlü Yalçıner

Güven Murat Akpınar

Mehmet Baran Erdoğan

Romina Özipekçi

Burak Topaloğlu

Tolga Çıklaçiftçi