Kış Lastiği Ne Zaman Takılmalı?

Kış lastiği ne zaman takılır? 2020 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren kış lastiği uygulaması başlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunlu olacak. Kurallara uymayan sürücülere geçtiğimiz yıl 885 TL ceza kesiliyordu. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2020 kış lastiği ne zaman takılır?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yılzorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Tebliğ'de belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Araç lastiklerinin raf ömrü uygun saklama koşullarında 10 yıl iken, kullanımdaki araç lastiklerinin ömrü ise 3-5 yıl arasında değişiyor.