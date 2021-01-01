Kırmızı Oda yeni bölüm bugün var mı? TV8 Yayın Akışı - 1 Ocak 2021

Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Kırmızı Oda yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. İşte OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın Cuma akşamı ekranlara gelecek olan 18. bölümünün tanıtımı..

TV8 1 Ocak 2021 Yayın Akışı

07:15 Oynat Bakalım Program

10:00 Yerli Sinema / Bamsı Beyrek Sinema

12:00 Celal ile Ceren Sinema

14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma



00:15 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi02:30 Doya Doya Moda Yarışma04:30 8x8 Program05:15 Bilginiz Olsun Program

Kırmızı Oda'nın 17. Bölümünde; Selvi (Sema Keçik); tek başına dışarı çıkmayı başarınca yıllardır gitmek istediği yere vardığındaki hislerini Doktor Hanım’la paylaşır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları) öz annesiyle ilişkisini ilerletince kendi hayatından yeniden vazgeçip alıştığı düzene geri dönmenin eşiğine gelirken; Doktor Piraye onun için endişelenir. Sadık (Onur Bilge) ve Boncuk’un ablası Rezzan (Münire Apaydın), Boncuk’un (Burcu Biricik) yanından ayrılmazken; Boncuk’un yalnız geçirdiği Hollanda günlerinde karşılaştığı Can’a karşı içinde hala bir ukde kaldığı ortaya çıkar. Başlangıçta oldukça mutlu görünen Kumru (Aslıhan Gürbüz) ise eşi (Fahri Bülent Seyran) kızıyla birlikte bir restorandayken başka bir masada gördüğü adama (Yavuz Bora Koçak) bıçakla saldırmaya kalkıp orada fenalaşır. Doktor Piraye’nin duyguları ağır basınca Doktor Deniz’le yeniden eski günlerine dönerler.