Kırmızı Oda 8. Bölüm Canlı İzle 23 Ekim 2020

Kırmızı Oda 8. Bölüm

Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. İşte OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın 23 Ekim günü ekranlara gelecek 8. bölümünün tanıtımı...

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ yedinci bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarına geldi.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ yedinci bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

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‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde Meliha (Evrim Alasya) dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapıyor. Korkularını yenmeye başlayan Alya (Melisa Sözen), bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.

Kırmızı Oda oyuncıları kimler?

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı

Senaryo: Banu Kiremitçi Bozkurt

Yönetmen: Cem Karcı

06:00 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Oynat Bakalım Program

09:30 MasterChef Türkiye Yarışma

14:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm Yarışma

18:15 En Şık Benim / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm Dizi

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir Dizi

02:30 En Şık Benim Yarışma

04:30 8x8 Program

05:15 Bilginiz Olsun Program