Kırmızı Oda 58 Bölüm Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Kırmızı Oda 58. Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Tv8 yayın akışına göre Kırmızı Oda 58. Bölüm'ün başla saati 20.00 gözüküyor .İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saat 21.00 itibari ile başlayıp, 23:50- 00:05 arasında bitiyor.

06:30 Oynat Bakalım Program

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program

11:15 Kırmızı Oda Dizi

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

20:00 Kırmızı Oda / Yeni Bölüm Dizi

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm Program

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program

TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle



TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.



TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.



TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.



TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal