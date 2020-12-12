Kırmızı Oda 15. Bölüm HD Tek Parça full Youtube'dan İzle!

Kırmızı Oda’nın 15. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik), anne (Sedef Akalın) ve babasıyla (Cenk Kangöz) yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık’la (Onur Bilge) Hollanda’da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını Doktor Hanım’a anlatır.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları), bunca yıl annesi Neriman (Füsun Demirel) için yaşadıktan sonra yeni özgür hayatına nasıl uyum sağlayacağını bilemeyince Doktor Piraye duruma el atar. Selvi (Sema Keçik), oğlunu kaybetmenin acısıyla perişan haldeyken ziyaretine gelip yaralarını saran beklenmedik misafirleri Doktor Hanım’la paylaşır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise farklı bir boyuta taşınır. Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya Tülin Özen Burak Sevinç Meriç Aral Halit Özgür Sarı Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı Baran Can Eraslan