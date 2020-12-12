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Kırmızı Oda 15. Bölüm HD Tek Parça full Youtube'dan İzle!
Kırmızı Oda’nın 15. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik), anne (Sedef Akalın) ve babasıyla (Cenk Kangöz) yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık’la (Onur Bilge) Hollanda’da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını Doktor Hanım’a anlatır
Gündem 12.12.2020, 14:03
Kırmızı Oda’nın 15. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik), anne (Sedef Akalın) ve babasıyla (Cenk Kangöz) yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık’la (Onur Bilge) Hollanda’da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını Doktor Hanım’a anlatır.