Kırmızı Oda 10. Bölüm HD Tek Parça full İzle

Kırmızı Oda, OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Binnur Kaya - Doktor Hanım

Tülin Özen - Doktor Piraye

Burak Sevinç - Doktor Deniz

Meriç Aral - Doktor Ayşe

Yardımcı karakterler

Gülçin Kültür Şahin - Sekreter Tuna

Sezin Bozacı - Kafe Görevlisi Aynur

Baran Can Eraslan - Çaycı Hüseyin

Halit Özgür Sarı - Klinik Müdürü Murat

Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. İşte OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın bu Cuma günü ekranlara gelecek olan 10. bölümü...

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Kırmızı Oda 10. Bölümde Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya Tülin Özen Burak Sevinç Meriç Aral Halit Özgür Sarı Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı Baran Can Eraslan