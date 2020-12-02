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Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu. 2 Aralık 2020 Çarşamba

Gündem 02.12.2020, 11:09
Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
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Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu.

Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/

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