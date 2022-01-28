Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm var mı yok mu? İşte ATV 28 Ocak Yayın Akışı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını online canlı izlemek için haberimizi ziyaret edebilirisiniz.

Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

İşte ATV 28 Ocak Yayın Ekışı

07: 00 01:06:34 Kahvaltı Haberleri

08: 30 01:05:01 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 02:14:43 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00CANLI İZLE Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yalnız Kurt 1.Bölüm

22: 30 Yalnız Kurt 1.Bölüm

01: 30 Bir Zamanlar Çukurova 121.Bölüm

04: 15İZLE

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane