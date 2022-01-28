Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm var mı yok mu? İşte ATV 28 Ocak Yayın Akışı
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını online canlı izlemek için haberimizi ziyaret edebilirisiniz.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını online canlı izlemek için haberimizi ziyaret edebilirisiniz.
Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
İşte ATV 28 Ocak Yayın Ekışı
07: 00 01:06:34 Kahvaltı Haberleri
08: 30 01:05:01 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 02:14:43 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00CANLI İZLE Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Yalnız Kurt 1.Bölüm
22: 30 Yalnız Kurt 1.Bölüm
01: 30 Bir Zamanlar Çukurova 121.Bölüm
04: 15İZLE
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane