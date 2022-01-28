Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ATV Canlı İzle - 28 Ocak 2022
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını online canlı izlemek için haberimizi ziyaret edebilirisiniz.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını online canlı izlemek için haberimizi ziyaret edebilirisiniz.
"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 28 Ocak 2022 günü saat 20.00'de atv'de! yayınlandı
Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
07: 00 01:07:53 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00CANLI İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Kuruluş Osman 78.Bölüm
03: 15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05: 30İZLE Bir Zamanlar Çukurova