Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ATV Canlı İzle - 21 Ocak 2022

atv, yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 21 Ocak 2022 günü saat 20.00'de atv'de! yayınlandı

Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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