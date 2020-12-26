Kim Milyoner Olmak İster? 26 Aralık 2020 ATV'den Canlı İzle! İşte Sorular ve Cevapları

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programı Cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicileriyle buluşmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunuldu. Daha sonra Selçuk Yöntem 3 yıl programın sunuculuğunu üstlendi. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yaptı. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır. Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 YTL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1.000.000 TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.

26 ARALIK 2020

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN SORULAR VE CEVAPLARI BURADA

ONLİNE KAL

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın acının ve merhametin yegane kitabı dediği, Peyami Safa’nın kemik hastalığı yaşayan bir çocuğun hikayesini anlattığı otobiyografik romanı hangisidir?

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Cevap)

2012 İrlanda doğumlu olan Katie Elliott ikizi Amy Elliott’tan ne kadar sonra dünyaya gelmiştir?

c- 87 gün (cevap)

Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir?

A- Cepten çekmek

B- Cepten vermek

C- Cepten harcamak

D- Cepten aramak

Doğru cevap: A Cepten çekmek

19.yüzyılda halk hikayelerinden derlenen, 50 bölümden ve 22.795 dizeden oluşan Kalevala adlı destan hangisine aittir?

A-ÇİN EDEBİYATI

B- İTALYAN EDEBİYATI

C- FİN EDEBİYATI (CEVAP)

D- KIRGIZ EDEBİYATI

Soru: Allı turnam bizim ele varırsan şeklinde başlayan türkünün devamında söylenmesi istenenler arasında hangisi yer almaz?

A-BAL

B-KAYMAK

C-REÇEL

D-ŞEKER

Doğru cevap: C

Soru: Akdeniz ilçesinden Marmara ilçesinde giden biri hangi iki il arasında seyahat etmiştir?

A: Hatay ve Bursa

B: Antalya ve Tekirdağ

C: Mersin ve Balıkesir

D: Isparta ve Kocaeli

Doğru cevap: C: Mersin ve Balıkesir

-

Soru: Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?

A- Araba plakası kullanım hakkı için

B- Panda evlat edinebilmek için

C- Askerlikten muaf olmak için

D- Yurt dışına tatile gidebilmek için

A- DOĞRU CEVAP

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Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir?

A- Gabriel García Márquez

B- Milan Kundera

C- Charles Bukowski

D- Samuel Beckett

DOĞRU CEVAP CEVAP: C

CANLI İZLE

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Sorular ve ödülleri

12. Soru - 1.000.000 TL

11. Soru - 250.000 TL

10. Soru - 125.000 TL

9. Soru - 60.000 TL

8. Soru - 30.000 TL

7. Soru - 15.000 TL - (Baraj)

6. Soru - 7500 TL

5. Soru - 5000 TL

4. Soru - 3000 TL

3. Soru - 2000 TL

2. Soru - 1000 TL - (Baraj)

1. Soru - 500 TL

Genel Hikaye

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)