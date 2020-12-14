Kefaret 4. Son Bölüm (13 Aralık) Tek Parça Full HD İzle

Zeynep’in gözaltına alınması sonrası Sude ile baş edemeyen Sinan ablasını yardıma çağırır. Ancak bunun çok kötü bir fikir olduğunu anlaması uzun sürmeyecek, Münevver, Sude’nin psikolojisini alt üst edecektir. Ahmet, Zeynep’i emniyetten çıkartır ve karşılığında eski evlerinde baş başa bir zaman geçirmelerini ister. Böylece ilişkilerini onarmak için bir şansları olacaktır. Zeynep’in bunu reddetmesi Ahmet’i çileden çıkartacak ve Zeynep için kâbus gibi bir gece başlayacaktır. Münevver ise yakınlaşmaya başlayan Sinan ve Zeynep’i ayırmak için zaten çok sarsılmış olan küçük Sude’yi daha da üzecek hazırlıklar içindedir.

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3. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer. Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir. Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.

2. BÖLÜM ÖZETİ

Meltem’i hastanelik eden Can panikle evden kaçar ve kayıplara karışır. İntihar girişimi sonrası hastaneye kaldırılan Zeynep, Meltem’i polis ifadesinde Can’dan söz etmemesi için tehdit eder. Sinan Elif’i kaçıranın kendisi olduğu mesajını atan kişinin izini bulur ve hemen harekete geçmek ister. Zeynep Sinan’ın bu girişiminin kızını sonsuza kadar kaybetmesine neden olabileceğine düşünerek ona engel olacak, yeni gelen bir mesaj ile allak bullak olacaktır.