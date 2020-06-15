Kayseri Park BMW X1 Çekilişi Ne Zaman?

Kampanyamız, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.11.2019 tarih ve 40453693-255.01.02-E.10532 sayılı izinle ve 22.05.2020 tarih ve 40453693-255.01.02-E.3878 sayılı değişiklik yazısı ile düzenlenmiştir. Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 16 Kasım 2019 Cumartesi saat: 10:00 ile 22 Haziran 2020 Pazartesi saat 22:00 tarihleri arasında (Kampanyanın bitiş tarihi 22.06.2020 saat:22:00 olup, kampanya standından e-fatura giriş tarihi 23.06.2020 saat:12:00’e kadardır.) gerçekleşecek kampanyanın çekilişi, 01 Temmuz 2020 Çarşamba saat 16:00'da Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi (Kayseri Park AVM Ana Giriş Kapısı) - Alpaslan Mah. Eşref Bitlis Bulvarı No:10 Melikgazi/Kayseri'de yapılacaktır.

Kayseri ilinde bulunan şirketimize ait olan Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yer alan tüm mağazalardan (Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi içerisinde bulunan banka şubesinden yapılan işlemlere ait makbuzlar, her türlü hediye çeki ile yapılan alışverişler, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/dakika yüklemeleri, Digitürk fatura ödemeleri, alkol, tütün ve tütün mamulleri ile Tobacco mağazasından yapılan alışverişler bu kampanyaya dahil değildir.)aynı gün içerisinde toplamda 75 TL ve katları tutarında (her 75 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yaparak, kampanya standına gidip, fiş/fatura/e-faturalarını ibraz ederek onaylatan Kayseri Park Renk Kart sahiplerine, üzerinde çekilişe katılım numarası, kart numarası, ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilerek müşteriler çekilişe katılmaya hak kazanacaktır.

Bu kampanyamız ile çekiliş sonucu, 1 kişiye 343.900,00 TL değerindeki 2019 Model Yeni BMW X1 sDrive16d – Premium Line araba hediye edilecektir. Asil talihlinin son başvuru tarihi 19 Temmuz 2020; yedek talihlinin son başvuru tarihi 03 Ağustos 2020 olup, ikramiyenin son teslim edilme tarihi ise 04 Ağustos 2020’dir. Kampanya, Kayseri Park Renk Kart sahibi müşterilere yöneliktir. Kampanyada ad, soyad bilgileri eksik veya kayıtlı olmayan Kayseri Park Renk Kart sahiplerine çekiliş hakkı verilmeyecektir.

Katılımcılar tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır. Fatura üzerindeki ad, soyad ile Kayseri Park Renk Kart sahibinin ad ve soyad bilgilerinin aynı olması gerekmektedir. Farklı ad, soyad olan faturalara işlem yapılmayacaktır. Katılımcının ikramiyeyi kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan, tebliğ için yeterli olacaktır. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin, ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibraz etmesi zorunludur. Kampanya tarihleri arasında katılımcıların alışverişlerini iptal etmeleri halinde çekiliş hakları da iptal edilecektir. İkramiye tesliminde fiş/fatura/e-fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazı zorunludur. Katılımcılar fiş/fatura/e-faturalarını ibraz etmek suretiyle, bilgisayar çıktılarını kampanya süresince alabilecektir. Doruk Ticari Yatırımlar ve İnş. A.Ş., Kayseri Park AVM çalışanları, Kayseri Park AVM’de yer alan mağazaların sahipleri ve çalışanları ile 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamaz, kampanyaya katılmış ve kazanmış olsalar bile bu ikramiye verilmeyecektir. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar talihliye aittir.

Çekiliş sonuçları, 04 Temmuz 2020 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanacak olup ayrıca şirketimizin www.kayseripark.com.tr adresli web sitesinde ve aynı zamanda alışveriş merkezinde bulunan panolarda ilan edilecek ayrıca asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır.