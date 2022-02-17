KARAKOMİK FİLMLER: 2 ARADA- KAÇAMAK KONUSU

Karakomik Filmler serisinin ilki olan Kaçamak ve 2 Arada, birbirinden ayrı iki farklı konudan oluşuyor. Kaçamak'ta, birlikte tatile çıkan dört arkadaşın başlarına gelen maceralar konu edilirken, tüm hikayenin arabalı vapurda geçtiği 2 Arada filminde, Ayzek adında bir adamın yaşamına odaklanılıyor.

KARAKOMİK FİLMLER: 2 ARADA- KAÇAMAK OYUNCULARI

Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Arada'da aynı zamanda Zafer Algöz, Ozan Güven, Necip Memili, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak TV'de İlk kez 17 Şubat 2022 TV8'de

06:30 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program

11:15 Survivor All Star Yarışma

13:00 Survivor Panorama / Canlı Program

14:45 Canım Annem / Yeni Bölüm Dizi

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

19:15 Survivor All Star Yarışma

20:00 Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak / TV'DE İLKSinema

23:15 Canım Annem Dizi

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program