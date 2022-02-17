Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak TV'de İlk kez 17 Şubat 2022 TV8'de

Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Arada'da aynı zamanda Zafer Algöz, Ozan Güven, Necip Memili, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Gündem 17.02.2022, 14:22
Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak TV'de İlk kez 17 Şubat 2022 TV8'de

KARAKOMİK FİLMLER: 2 ARADA- KAÇAMAK KONUSU

Karakomik Filmler serisinin ilki olan Kaçamak ve 2 Arada, birbirinden ayrı iki farklı konudan oluşuyor. Kaçamak'ta, birlikte tatile çıkan dört arkadaşın başlarına gelen maceralar konu edilirken, tüm hikayenin arabalı vapurda geçtiği 2 Arada filminde, Ayzek adında bir adamın yaşamına odaklanılıyor.

KARAKOMİK FİLMLER: 2 ARADA- KAÇAMAK OYUNCULARI

Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve aynı zamanda başrollerini üstlendiği Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Arada'da aynı zamanda Zafer Algöz, Ozan Güven, Necip Memili, Özkan Uğur, Can Yılmaz, Cemre Ebuzziya, Uraz Kaygılaroğlu, Bala Atabek, Umut Kurt ve Cem Davran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak  TV'de İlk kez 17 Şubat 2022 TV8'de

06:30 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm Program

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı Program

11:15 Survivor All Star Yarışma

13:00 Survivor Panorama / Canlı Program

14:45 Canım Annem / Yeni Bölüm Dizi

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm Yarışma

19:15 Survivor All Star Yarışma

20:00 Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak / TV'DE İLKSinema

23:15 Canım Annem Dizi

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

04:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa Program

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