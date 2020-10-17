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Karadeniz'deki 2. yeni rezerv miktarı açıklanıyor - 17 Ekim 2020 Canlı İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen yeni rezerv miktarını Fatih sondaj gemisini ziyaretinde açıklayacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi ne zaman saat kaçta açıklayacak?
Gündem 17.10.2020, 15:43 17.10.2020, 15:49
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verilmesinin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.