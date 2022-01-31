Kanal D’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 31 Ocak 2022 Yayın Akışı
Kanal D'de bugün neler var? Kanal D bugünkü canlı yayın akışı. 31 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D yayın akışı, Kanal D rehberi.
Gündem 31.01.2022, 16:07 31.01.2022, 16:18
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 FİNAL Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Aşk Masalı
02:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta
04:30 TEKRAR Asi