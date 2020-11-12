Kanal D'nin Yeni Yarışması "Yatıya Misafirim Var" ne zaman başlıyor?

5 farklı şehir, birbirini tanımayan 5 insan!

Programda, 5 günde, 5 şehir ve şehirlerini temsil eden 5 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak, geceyi orada geçirecek. O şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak. Konuk olanlar günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

“Kim daha becerikli? Kim daha hamarat? Kim daha misafirperver?” Program, bütün Türkiye’yi, şehirleri, ilçeleri ve köyleri konukseverlikleriyle yarıştıracak. Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var’ın yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Yapım üstleniyor. Genel Yönetmenliğini Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun yaptığı “Yatıya Misafirim Var” ilk bölümü ile 30 Kasım Pazartesi günü saat 16.00’da Kanal D’de...

Kanal D ekranlarında başlayacak olan yeni yarışma "Yatıya Misafirim Var" farklı kültürlere sahip 5 şehirden yarışmacıları bir araya getirecek. Yatıya Misafirim Var 30 Kasım Pazartesi 16.00'da Kanal D'de başlıyor!

Birbirlerini hiç tanımayan yarışmacılar "Konuklarımı en iyi ben misafir ederim" diyecek ve kıyasıya rekabet edecekler.

Yatıya Misafirim Var 30 Kasım Pazartesi 16.00'da Kanal D'de başlıyor!