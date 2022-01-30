Kanal D Canlı Yayın 30 Ocak 2022 Pazar Kanal D yayın akışı - Canlı TV İzle

30 Ocak - Pazar Kanal D yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça

09:40 YENİ BÖLÜM Magazin D Pazar

13:00 YENİ BÖLÜM Arda ile Omuz Omuza

13:00 TEKRAR Yumurcak Küçük Kovboy

15:45 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 YENİ BÖLÜM Yargı

00:15 TEKRAR Camdaki Kız

03:00 Yıldız Cephesi

04:15 5N1K

05:00 Geniş Aile

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Ceylin hatırlamaya başladıkça ortalık karışıyor! Yargı 18. Bölümü pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?

Birlikte yaşamaya başlayan Ilgaz ve Ceylin'in durumu başta Gül ve Metin olmak üzere insanların dikkatini çeker. Her şeyin usulüne göre yapılmasını isteyen Gül, Metin ile konuşunca Ilgaz da babasının tepkisiyle karşılaşır.

Ceylin ise Ilgaz'ın gelinlik çıkışına oldukça şaşırmıştır.