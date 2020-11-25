Kanal D canlı izle! Kanal D yayın akışı - 25 Kasım 2020 Salı

25 Kasım 2020 Salı Kanal D yayın akışı ve detayları haberimizde. Kanal D'de bugün Sadakatsiz Son Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Bir Annenin Günahı dizisi yer alacak. İşte merak ettiğiniz 25 Kasım 2020 Salı tarihli Kanal D yayın akışı ve detayları.

25 Kasım 2020 Salı

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 YENİ BÖLÜM Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:15 TEKRAR Arka Sokaklar

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Sadakatsiz

23:45 TEKRAR Bir Annenin Günahı

02:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta

04:15 TEKRAR Zahide Yetiş'le Gelin Görün

SADAKATSİZ SON BÖLÜM (25 KASIM 2020)

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmıştır!

Kanal D’nin büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır. Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı 20.00'de Kanal D’de...

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