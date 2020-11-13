Kanal 7 Canlı İzle! Necmettin Nursaçan Hoca ile Cuma Sohbetleri

MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI CUMA SOHBETLERİ’YLE ŞENLENİYOR

İslamiyet’i gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak ve ahiret hayatını güzelleştirmek için bilinmesi gereken dini bilgiler Cuma Sohbetleri’yle izleyiciye aktarılmaya devam ediyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen ismi Muhsin Bay’ın sunumu ve emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın anlatımlarıyla ekrana yansıyan Cuma Sohbetleri her hafta Cuma namazından önce bilgilendiriyor.

Müslümanların bayramı olan Cuma gününü şenlendiren Cuma Sohbetleri dini konularda akıllara takılan sorulara yanıt arıyor. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve başarılı sunucu Muhsin Bay Cuma Sohbetleri’yle ekrandaki yerini alıyor. Kur’an-ı Kerim’in insanlara İslamiyet’i doğru bir şekilde yaşamaları için verdiği mesajlar Cuma Sohbetleri’nde ekrana taşınıyor.

İslam’a uygun yaşamanın incelikleri, izleyicilerden gelen sorular, gündelik yaşamda karşılaşılan olayların dini boyutları Cuma Sohbetleri’nde ele alınıyor.

Necmettin Nursaçan’ın sohbeti, ekranların başarılı yüzü Muhsin Bay’ın sunumuyla Cuma Sohbetleri her Cuma 09:30’da Kanal 7’de.

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0552 037 07 07 numaralı Cuma Sohbetleri Whatsapp hattına sorularınızı gönderebilirsiniz.

Cuma Sohbetleri programının tüm bölümlerini izle7.com’da izleyebilirsiniz.