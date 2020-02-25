Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç NEVÜ’de

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de vereceği “28 Şubat’tan 2023’e Türkiye” konulu konferans öncesi Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Malkoç’u ziyaretlerinde Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Köse karşıladı.

Ziyaretlerinde kendilerine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı A. Kürşat Şahin ve Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç’ın eşlik ettiği Başdenetçi Şeref Malkoç’u makamında ağırlayan Rektör Bağlı, kendilerini üniversitede ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Üniversite ve yürütülen çalışmalar hakkında Markoç’a bilgi veren Bağlı, “Nevşehir merkez ile birlikte 7 ilçesinde kampüsü bulunan üniversitemizin 9 fakülde, 2 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokul, 4 enstitü ve 16 araştırma merkezi bulunmakta. Üniversitemiz her alanda hızla büyüyüp gelişen bir üniversite olmasıyla birlikte ortaya koyduğu başarıları ile de adından söz ettiren bir üniversite. Bu bağlamda 22 bin öğrencisiyle özellikle turizm ve Alevi-Bektaşilik alanında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Uluslararasılaşma yolunda da hızla ilerleyen üniversitemizde bu anlamda farklı ülke ve kültürlere sahip öğrenciler de eğitim görmekte. Bu sayımızı da arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz şehrin huzurlu ve güvenli bir şehir olmasıyla birlikte öğrencilerimizin konaklama adına devlet yurtları başta olmak üzere özel yurtlar yönünden de iyi durumdayız.

Şu anda üniversitemizde İngilizce ile birlikte Japonca bölümlerimiz bulunmakta olup, Çince bölümünü de açmak için girişimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Türkiye’nin belirlediği hedeflere ulaşmasında üniversitelere önemli görevler düştüğünü belirten Markoç ise, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin gördüğüm kadarıyla mükemmel bir fiziki yapılanması ve alt yapısı var. Bununla birlikte yürüttüğü çalışmalar da kayda değer ve önemli çalışmalar. Tabi ki bugün Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var ve bu hedefler doğrultusunda her alanda büyüyüp gelişmeye devam ediyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesinde üniversitelere de önemli görev düşmekte. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin bu hedefler doğrultusunda ortaya koyduğu güzel çalışmalar ve hedefleri de kayda değer” diye konuştu.

Rektör Bağlı ile bir süre görüştükten sonra üniversitenin şeref defterine duydu ve düşüncelerini yazan Başdenetçi Şeref Markoç, vereceği konferans için NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezine geçti.