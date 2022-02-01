Kalp Yarası izle! ATV Kalp Yarası 29. bölüm hd tek parça full izle!

Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken Ayşe, Sancakzade Konağı'nı yerinden oynatacak bir itirafta bulunur.

Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyini karşısına almaktan çekinmez.

Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken, onu rahatsız eden sır Yaman'ı paramparça eder.

Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı?

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Kalp Yarası 28. Bölüm Sancakzade Konağı'nda sular durulmuyor!

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman'ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade'nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman'ın Sancakzade Konağı'nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Kızının Sancakzade Konağı'na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt'le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı'nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

Kalp Yarası dizisinin oyuncuları kimdir?

Gökhan Alkan (Ferit Sancakzede)

Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz)

Merve Çağıran (Hande Varoğlu)

Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk)

Şenay Gürler (Azade Sancakzade)

Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade)

Meltem Gülenç (Zümrüt Varoğlu)

Rıza Akın (Hüseyin Varoğlu)

İnanç Konukçu (Sinan Sancakzede)

Burçin Abdullah (Leman Sancakzade)

Naz Sayıner (Müge Sancakzade)

Nail Kırmızıgül (İhsan)

Yonca Şahinbaş (Vedia)