Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.

Salgın tedbirleri artırılacak mı?

Mutasyonlu virüsün seyri izlenecek. Kademeli normalleşmede 2 haftalık süreci değerlendirecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

İllere göre haftalık vaka haritasına buradan ulaşabilirsiniz

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride orta risk grubunda yer alıyor.

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir.

Aşılama süreci de gündemde

Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.

Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.

Kontrollü normalleşme haritasına buradan ulaşabilirsiniz

Esnafın durumu da yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.