Kaan Boşnak Beklenen Gemi Leyla ile Mecnun Sözleri 2022

Exxen platformunda tekrar efsane kadrosuyla çekilen Leyla ile Mecnun'da Kaan Boşnak'ın diziye özel şarkısı yayınlandı. Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkısı..

Alternatif müzik dalında en sevilen sanatçılardan birisi olan Kaan Boşnak, Ali Atay'a benzerliği ile de sosyal medyada büyük dikkat çekiyor. Yaptığı müzikler ile yıllar içerisinde ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan Kaan Boşnak'ın Leyla ile Mecnun dizisine özel Beklenen Gemi şarkısı Türkiye gündemine girdi. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..

Kaan Boşnak Beklenen Gemi Sözleri

Sanki geçmemiş zaman

Özlemle donmuşuz

Filizlenenlere özlemle solmuşuz

Gerçeğimizden sıkılmış kopmuşuz

Bir gün gelir belki beklenen gemi

Gördüklerimize inanmaz olmuşuz

Nerde bu umut, kimde unutmuşuz

Günler geçerken biz nasıl da durmuşuz

Bilmem bu gemi seni getirir mi

Aynı yanlışa takılıp kalmışız

Aynı yerden çok kez kırılmışız

Aldığımız darbeden nasırlaşmışız

Doğru yol belki sadece bir parti

Sanki yanlış yerlere bağlaçlar koymuşuz

Yanlış zarfları kuşla uçurmuşuz

Vurduğumuz kuşları şaire sormuşuz

Şair bilir mi ki bendeki sana

Şimdi gelsem sana zaman ötesinden

Sesinden öpsem ya da nefesinden

Düğümlerimizden çözülsek ya birden

Eminim bu hasret bitmez ki sevgilim

Zamanla işim yok her şey izafi

Kolektif bilinçle aşıklar bir hayli

Biz de geçmişte olmamıştık belki

Kalpteki yerin değişmez o baki

Şimdi gelsem sana zaman ötesinden

Sesinden öpsem ya da nefesinden

Düğümlerimizden çözülsek ya birden

Eminim bu hasret bitmez ki sevgilim