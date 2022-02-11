Kaan Boşnak Beklenen Gemi Leyla ile Mecnun Sözleri 2022
Exxen platformunda tekrar efsane kadrosuyla çekilen Leyla ile Mecnun'da Kaan Boşnak'ın diziye özel şarkısı yayınlandı. Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkısı..
Exxen platformunda tekrar efsane kadrosuyla çekilen Leyla ile Mecnun'da Kaan Boşnak'ın diziye özel şarkısı yayınlandı. Kaan Boşnak Beklenen Gemi şarkısı..
Alternatif müzik dalında en sevilen sanatçılardan birisi olan Kaan Boşnak, Ali Atay'a benzerliği ile de sosyal medyada büyük dikkat çekiyor. Yaptığı müzikler ile yıllar içerisinde ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan Kaan Boşnak'ın Leyla ile Mecnun dizisine özel Beklenen Gemi şarkısı Türkiye gündemine girdi. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..
Kaan Boşnak Beklenen Gemi Sözleri
Sanki geçmemiş zaman
Özlemle donmuşuz
Filizlenenlere özlemle solmuşuz
Gerçeğimizden sıkılmış kopmuşuz
Bir gün gelir belki beklenen gemi
Gördüklerimize inanmaz olmuşuz
Nerde bu umut, kimde unutmuşuz
Günler geçerken biz nasıl da durmuşuz
Bilmem bu gemi seni getirir mi
Aynı yanlışa takılıp kalmışız
Aynı yerden çok kez kırılmışız
Aldığımız darbeden nasırlaşmışız
Doğru yol belki sadece bir parti
Yanlış zarfları kuşla uçurmuşuz
Vurduğumuz kuşları şaire sormuşuz
Şair bilir mi ki bendeki sana
Şimdi gelsem sana zaman ötesinden
Sesinden öpsem ya da nefesinden
Düğümlerimizden çözülsek ya birden
Eminim bu hasret bitmez ki sevgilim
Zamanla işim yok her şey izafi
Kolektif bilinçle aşıklar bir hayli
Biz de geçmişte olmamıştık belki
Kalpteki yerin değişmez o baki
Şimdi gelsem sana zaman ötesinden
Sesinden öpsem ya da nefesinden
Düğümlerimizden çözülsek ya birden
Eminim bu hasret bitmez ki sevgilim
- Söz: Oya Barutçu
- Müzik: Kaan Boşnak
- Düzenleme: Kaan Boşnak