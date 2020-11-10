Jason Statham ve Jennifer Lopez'in oynadığı Parker Filmi Bu akşam Star TV'de - Canlı İzle

Yönetmen: Taylor Hackford

Oyuncular: Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins Jr.

Türü: Aksiyon, Gerilim, Suç

Yapım Yılı: 2013/ABD

Parker (Jason Statham) prensipleri olan profesyonel bir hırsızdır. Maddi durumu yetersiz olanlardan çalmamakta ve hak etmedikleri sürece insanlara zarar vermemektedir. Son işinde beraber çalıştığı çetenin ihanetine uğrayıp ölüme terk edilince intikam almaya karar verir ve çeteyi zenginlerin muhiti olan Palm Beache kadar takip eder. Varlıklı bir Teksaslı kılığına giren Parker, kendine alışılmadık bir partner seçer: Leslie (Jennifer Lopez) zeki, hırslı, oldukça alımlı ve nakite sıkışmış güzel bir kadındır. Kurnaz bir plan yapan ikili, herkesi alaşağı ederken kendi isimlerini de temize çıkarmayı başarır.

Başrollerinde Jason Statham ve Jennifer Lopez'in yer aldığı aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı Parker filmin büyük bir soygun konusu ele alınıyor. Peki Parker oyuncuları kimler ve konusu ne?

Parker 2013 yapımı aksiyon filmidir. Yönetmenliğini Taylor Hackford, senartistliğini John J. McLaughlin yapmıştır. Başrol olarak ise Jason Statham ve Jennifer Lopez oynamıştır. Parker bir hırsızdır. Onun kesin ve kati kuralları vardır. En sonunda büyük bir soygun yapmak ister ve olaylar gelişir.

PARKER FİLMİ KONUSU

Parker (Jason Statham) kişisel ahlak kuralları olan profesyonel bir hırsızdır. Bu kurallardan bazıları şunlardır: Hırsızlığın altından kalkamayacak insanlardan hiçbir şey çalma, hak etmeyen insanlara acı çektirme. Ancak son soygununda, ekibi onu aldatır ve parasını çalarak onu ölüme terk eder. Eski çalışma arkadaşlarının böyle bir şey yaptıklarına pişman olmasını sağlamak isteyen Parker onları zengin ve ünlülerin oyun alanı olan ve ekiptekilerin en büyük soygunu yapmayı planladıkları Palm Beach'e kadar takip eder. Zengin bir Teksaslı kılığına giren Parker yanına bilgili birini alır: Leslie (Jennifer Lopez). Leslie maddi sıkıntı yaşayan ama güzel, akıllı ve hırslı bir kadındır.

PARKER FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Jason Statham – Parker

Jennifer Lopez – Leslie Rodgers

Michael Chiklis – Melander

Wendell Pierce – Carlson

Clifton Collins Jr. – Ross



Bobby Cannavale – Jake FernandezPatti LuPone – AscensionCarlos Carrasco – NorteMicah Hauptman – August HardwickeEmma Booth – ClaireNick Nolte – HurleyDaniel Bernhardt – KrollDax Riggs – Kendisi

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Yayın Günü: 10 Kasım 2020 - Salı Yayın Saati: 20.00