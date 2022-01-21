İzmir'e kar ne zaman yağacak? İzmir 15 günlük detaylı hava durumu
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İzmir'e ne zaman kar yağacağı oldu. Ayrıntılar 21 Ocak 2022 tarihli haberimizde. Pazartesi İzmire kar geliyor
Gündem 21.01.2022, 09:50 21.01.2022, 10:29
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İzmir'e ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca İzmir'li İzmir'de kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, İzmir'e kar ne zaman yağacak? İzmir15 günlük detaylı hava durumu. Kasım ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren İzmirliler İzmir'e ne zaman kar yağacağını merak ediyor. İzmir'e kar ne zaman yağacak? İzmir'e 15 günlük detaylı hava durumu
İzmir Hava Durumu 15 Günlük Tahmini
KAYNAK: https://www.havadurumu15gunluk.net/havadurumu/izmir-hava-durumu-15-gunluk.html
Tuna 1 yıl önce
İzmir'e neden kar hiç yagmiyoe
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Deniz 12 ay önce
Gerçekten niye yagmiyo
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Nisa 13 ay önce
Çünkü İzmir'de deniz var
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Zeynep 1 yıl önce
ben de istiyom ama kedim olduğu için istemiyom aynı zamanda
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blacpink 1 yıl önce
aynen
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BTS 1 yıl önce
Allahım nolur İZMİRE kar YAĞDIR NOLURSUN ALLA HIM
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İzmir 1 yıl önce
Ya inşAllah yağacak istanbuldaki gibi hatta daha çok
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Blink 1 yıl önce
Blinkler beğensin
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Uwewewe 1 yıl önce
Yağsa şaşarız zaten
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Tuğba Nur 2 ay önce
Bizim buraya iki kere biri 2007 biride 2017 yağdı
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melek 13 ay önce
aynen herkez şaşar
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izmirde kar yamaya başladı 1 yıl önce
izmirde kar yamaya başladı
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Şahız 1 yıl önce
40 yılda yağan kar bu yılda yağmayacak
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hemde çokk 1 yıl önce
hemde çok isterim izmire kar yamasını
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Meleknaz 1 yıl önce
Bi kar yağsa ne güzel olur
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BLACKPİNK 1 yıl önce
VALLA SÖYLEYİM ESKİDEN YAĞMIŞTI ARTIK YAĞMIYO İZMİRE YAZIKLAR OLSUN GERÇEKTEN
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Eda 1 yıl önce
kar yasın...kuraklık bitsin! barajlar dolsun! daha ne olsun! değil mi?
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İzmir kar ne zaman yağar 1 yıl önce
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Eben 1 yıl önce
Ne zaman yağdı ki
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Deniz alya 1 yıl önce
Peki bi tarih verebilirmisiniz acaba
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Şahin 1 yıl önce
Geçen yıl ocagın ilk haftalarında balçova yamanlar nif vb bütün dağlar kar içindeydi bu yıl 0 hiç bi kar yok hava sıcacık zaten durum kötüye gidiyor gittikce.
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