İzmir'e kar ne zaman yağacak? İzmir 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de İzmir'e ne zaman kar yağacağı oldu. Milyonlarca İzmir'li İzmir'de kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, İzmir'e kar ne zaman yağacak? İzmir15 günlük detaylı hava durumu. Kasım ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren İzmirliler İzmir'e ne zaman kar yağacağını merak ediyor. İzmir'e kar ne zaman yağacak? İzmir'e 15 günlük detaylı hava durumu

İzmir Hava Durumu 15 Günlük Tahmini

KAYNAK: https://www.havadurumu15gunluk.net/havadurumu/izmir-hava-durumu-15-gunluk.html