İzmir Depreminde Son Durum: Depremde can kaybı 69'a yükseldi

#DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM (20.50)

69 kişi hayatını kaybetti

220 kişinin tedavisi devam ediyor

8 binada çalışmalar sürüyor

987 artçı sarsıntı kaydedildi

AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 987 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.