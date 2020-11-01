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İzmir Depreminde Son Durum: Depremde can kaybı 69'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 69 olduğunu bildirdi.
Gündem 01.11.2020, 21:08 01.11.2020, 21:10
#DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM (20.50)
69 kişi hayatını kaybetti
220 kişinin tedavisi devam ediyor
8 binada çalışmalar sürüyor
AFAD'dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, 949 kişinin yaralandığı, bunlardan 729'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 220'sinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 987 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.