İyi Aile Babası 1. Bölüm (3 Aralık 2020) Canlı İzle

Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. İyi Aile Babası ilk bölüm 3 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de!

İyi Aile Babası 1. Bölüm Fragmanı yayında! Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği aile komedisi “İyi Aile Babası” bu akşam 20.00'da Kanal D'de başlıyor!

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

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Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı yeni dizisi İyi Aile Babası ilk bölümü ile ekrana geliyor.

Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. İyi Aile Babası ilk bölüm 3 Aralık Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de!

Başrollerini komedinin aranan isimleri Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal paylaştığı, oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Timur Acar, Eslem Akar, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir’in de yer aldığı, senaryosunu Selçuk Aydemir’in yazdığı dizinin ilk bölüm konusu şöyle;

Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir. Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine’yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir