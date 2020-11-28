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İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?
İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?
Gündem 28.11.2020, 23:30
İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?
İSVİÇRELİ BİLİM İNSANLARININ YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE 1969-2008 ARASINDA ÖLEN İNSANLARIN YÜZDE 13,8'İ HANGİ GÜN ÖLMÜŞTÜR?
A: Doğum günlerinde
C: Eşlerinin doğum günlerinde
D: Boşanma yıl dönümlerinde
Doğru cevap: A Doğum günlerinde