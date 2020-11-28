İsviçreli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre 1969-2008 arasında ölen insanların yüzde 13,8'i hangi gün ölmüştür?

İSVİÇRELİ BİLİM İNSANLARININ YAPTIĞI BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE 1969-2008 ARASINDA ÖLEN İNSANLARIN YÜZDE 13,8'İ HANGİ GÜN ÖLMÜŞTÜR?

A: Doğum günlerinde

B: Evlilik yıl dönümlerinde

C: Eşlerinin doğum günlerinde

D: Boşanma yıl dönümlerinde

Doğru cevap: A Doğum günlerinde