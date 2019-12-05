İşte Süper Loto 5 Aralık 2019 çekiliş sonuçları. Şanslı numaralar hangileri? (663. Hafta)
7 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde ikramiye tutarı rekor seviyeye ulaştı. Süper Loto bu hafta hangi şanslı numaralara çıktı, Süper Loto 5 Aralık 2019 sonuçları neler, Süper Loto da bu akşam çıkan numaralar hangisi, Süper Loto devretti mi, Süper Loto sonuç, hangi numaralara çıktı?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Loto Çekiliş Sonuçları
Çekiliş Tarihi:
Hafta: 633
20 -26- 27-32-35- 53
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe:
6 bilen kişi sayısı :7. Devir
5 bilen kişi sayısı :77
4 bilen kişi sayısı :4.993
3 bilen kişi sayısı :108.450
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:21.537.164,01 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:11.814,35 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:197,85 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:15,35 TL
Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?
Çekiliş 21.05 te gerçekleşir. Sonucun resmi duyurusu, her Perşembe saat 21:30′da yapılır. Dolayısıyla Süper Loto ne zaman oynanır sorusu için de cevap; Cuma sabahından Perşembe akşamı 21:00′e kadar oynanır şeklindedir. Çekiliş sonuçları, resmi basın duyurusununu müteakip, diğer tüm basın organlarından önce ve gerçek zamanlı olarak fanatik.com.tr sitesinden öğrenilir.
Süper Loto Nasıl Oynanır?
Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
Süper Loto en çok çıkan sayılar (rakamlar)
Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlar Süper Loto'da en çok çıkan sayıları (rakamları) merak ediyor. İşte Süper Loto'da en çok çıkan sayılar (rakamlar):
35-13-37-45-1-43--33-17-31-22
Süper Loto üçlü kombinasyonlara göre en çok çıkan sayılar
21, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez,
15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez,
4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.
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