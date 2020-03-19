İşte Süper Loto 19 Mart 2020 çekiliş sonuçları. 16.5 Milyon TL Devretti!

648. hafta Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresinde Noter huzunda gerçekleştirilecek. 5 haftadır devreden ve merakla beklenen ikramiyenin tüm detayları haberimizde.

Geçtiğimiz 5 hafta boyunca devreden süper loto da ikramiye tutarının 15 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor. Geçen haftanın şanslı rakamları olan 05-24-25-26-32-49 sayılarından 5 bilen 56 kişi 13.659,00 TL TL ikramiye kazanmışlardı. 6 bilen olmadığı için ise ikramiye bu haftaya devretti. Saatler yaklaştıkça heyacanın arttığı süper loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15 da sitemizden yayınlanacaktır.



19/03/2020 Tarihli Süper Loto Çekiliş Sonuçları

12-17-19-35-44-49

Süper Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?



Çekiliş 21.15 te gerçekleşir. Sonucun resmi duyurusu, her Perşembe saat 21:30′da yapılır. Dolayısıyla Süper Loto ne zaman oynanır sorusu için de cevap; Cuma sabahından Perşembe akşamı 21:00′e kadar oynanır şeklindedir. Çekiliş sonuçları, resmi basın duyurusununu müteakip, diğer tüm basın organlarından önce ve gerçek zamanlı olarak fanatik.com.tr sitesinden öğrenilir.



Süper Loto Nasıl Oynanır?



Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Süper Loto en çok çıkan sayılar (rakamlar)



Hayatın birçok alanında olduğu gibi şans oyunlarında da istatistiğin önemli bir yeri var. Vatandaşlarmerak ediyor. İşte):35-13-37-45-1-43--33-17-31-2221, 22 ve 54 sayıları toplamda 4 kez,15, 17 ve 37 sayıları toplamda 4 kez,4, 28 ve 54 sayıları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkmıştır.