İşte en güncel korona tablosu 25 Kasım 2020

25 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu Bilim Kurulu toplantısının ardından açıkladı.

Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480e yükseldi. Türkiyede son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.

Son bir kaç haftada salgın tehditinin boyutunun arttığını ifade eden Koca, "Dünyada zirvenin yaşandığı Nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken Kasım ayında bu sayı 8 kat artarak 660 bini aştı. Dünyadaki bu artışa paralel olarak da önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimizde başlayan artış trendi neredeyse tüm ülkeye yayıldı. Her ne kadar güçlü alt yapımız ve fedakar çalışan sağlık personelimiz sayesinde bu artışı göğüsleyebilmek durumda isek de radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Önümüzde milletçe teyakkuzda olmamız gereken günler var" diye konuştu.

"Vaka sayıları yüzde ellinin üzerine çıktı"

Bakan Koca Aydın'ın da içerisinde bulunduğu 15 ilde vaka sayılarının yüzde 50'nin üzerine çıktığını kaydederek şunları söyledi;

"Son bir hafta içerisinde yüzde ellinin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Bunlar sırası ile; Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale. Bu illerde yüzde elli ile yüzde yüz arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ da bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep de hasta yoğunluğunu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Her kapasitenin de bir sınırı vardır. Lütfen, hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin."