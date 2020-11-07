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İşte 6 Kasım 2020 Reyting sonuçları: TV8 Kırmızı Oda zirvede!
6 Kasım 2020 Cuma reytingleri belli oldu mu? Reyting sonuçları açıklandı mı? 6 Kasım 2020 Cuma günü en çok ne izlendi? Merak edilen reyting sonuçları açıklandı. 6 Kasım 2020 Cuma tarihinde en çok hangi kanal ve hangi program izlendi? 6 Kasım 2020 Cuma TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda reyting yarışında kaçıncı sırada yerini aldı?
Gündem 07.11.2020, 12:40
6 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de yayınlanan “Kırmızı Oda”, 2.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Arka Sokaklar”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Kırmızı Oda”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Ramo" dizisi yer aldı.
İŞTE TOTAL'DE İLK 10 PROGRAM
İŞTE ABC'DE İLK 10 PROGRAM
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Kaynak: Acunn.com