Son Dakika
İşte 5 Kasım 2020 Reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova zirvede!
5 Kasım 2020 Perşembe reytingleri belli oldu mu? Reyting sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım 2020 Perşembe günü en çok ne izlendi? Merak edilen reyting sonuçları açıklandı. 5 Kasım 2020 Perşembe tarihinde en çok hangi kanal ve hangi program izlendi? 5 Kasım 2020 Perşembe sonuçlarına göre MasterChef Türkiye ne kadar izlendi?
Gündem 06.11.2020, 15:47
5 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Bir Zamanlar Çukurova”, 2.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Mucize Doktor”, 3.sırada “Bir Zamanlar Çukurova”nın özeti yer aldı.
Show TV’de ilk bölümü yayınlanan “Alev Alev” dizisi Total’de 6., AB’de ise 5. sırada yer aldı.