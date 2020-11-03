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İşte 2 Kasım 2020 Reyting sonuçları: Çukur yine zirvede!
Çukur zirvedeki yerini koruyor! Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler seyircileri ekran başına kilitledi. İdris'in ölümüne sebep olanlardan birinin Efsun olduğunu öğrenen Cumali, harekete geçti.
Gündem 03.11.2020, 13:20
SOSYAL MEDYA #BENİMÇUKURUM DEDİ!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total’de 7.11 izlenme oranı (reyting),16.37 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, ABC1 20+'da 7.07 izlenme oranı (reyting),15.21 izlenme payı (share),AB'de 5.86 izlenme oranı (reyting),13.19 izlenme payı (share) elde etti.
#BenimÇukurum etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - ÇUKUR
2 - SEFİRİN KIZI
3 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
5 - MASTERCHEF TÜRKİYE
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
2 - MASTERCHEF TÜRKİYE
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
4 - ÇUKUR
5 - SEFİRİN KIZI