İstanbulkart Kullanım Süresi Nasıl Uzatılır?

İSTANBULKART SÜRE UZATIM İŞLEMİ KILAVUZU

"istanbulkart" Kullanım Süresi Nasıl Uzatılır?

BELBİM A.Ş şirket politikalarımız gereği istanbulkart'larınızı yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. Buna göre;



*Kartınızın güncelleme işlemini son vize tarihinin 1 ay öncesinden itibaren son vize tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz.

**Kartınızın son vize tarihinden önce güncelleme işlemi yapılmazsa kartınız bloke olacaktır veya tam tarifeye geçecektir.

***Güncelleme tarihlerinde şehir dışında bulunmanız durumunda kartınızı güncelleme hakkınız 5 yıla kadar devam edecektir.



Not:Öğrenci kartları MEB ve YÖK sorgusuna tabi olduğundan aynı yıl içinde güncelleme işlemi yapılmalıdır.



Kartımı Nasıl Güncellerim?

Vizeleme işlemi görseldeki İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 970 civarında ODM/Biletmatik cihazından gerçekleştirilir.



Ücretsiz Kartlar İçin;1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.İndirimli Kartlar için;1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 5TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.2. Biletmatik ekranında "5TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır.4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.