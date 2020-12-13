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İstanbulkart Kullanım Süresi Nasıl Uzatılır?

İstanbulkartınızın süresini uzatmak için lütfen size en yakın İstanbulkart Bayisi , Otomatik Satış Makinesi (OSM) ya da Biletmatik ' e giderek kartınızı okutunuz. Kart uzatma işlemi ücreti olan 5 TL bakiyenizden düşecektir.

Gündem 13.12.2020, 00:14 13.12.2020, 00:17
İstanbulkart Kullanım Süresi Nasıl Uzatılır?
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 İSTANBULKART SÜRE UZATIM İŞLEMİ KILAVUZU

"istanbulkart" Kullanım Süresi Nasıl Uzatılır?
BELBİM A.Ş şirket politikalarımız gereği istanbulkart'larınızı yılda bir kere güncellemeniz gerekmektedir. Buna göre;


*Kartınızın güncelleme işlemini son vize tarihinin 1 ay öncesinden itibaren son vize tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz.
**Kartınızın son vize tarihinden önce güncelleme işlemi yapılmazsa kartınız bloke olacaktır veya tam tarifeye geçecektir. 
***Güncelleme tarihlerinde şehir dışında bulunmanız durumunda kartınızı güncelleme hakkınız 5 yıla kadar devam edecektir.

Not:Öğrenci kartları MEB ve YÖK sorgusuna tabi olduğundan aynı yıl içinde güncelleme işlemi yapılmalıdır.

Kartımı Nasıl Güncellerim?
Vizeleme işlemi görseldeki İstanbul genelinde bulunan yaklaşık 970 civarında ODM/Biletmatik cihazından gerçekleştirilir.

 
Ücretsiz Kartlar İçin;
1. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir ve 10 saniye beklenir.
2. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Kartınızı alıp bir sonraki güncelleme işlemine kadar ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

İndirimli Kartlar için;
1. İndirimli kartlarda vizeleme yapılabilmesi için kartınızın içinde 5TL bakiye bulunması gerekmetedir. Kart, Biletmatik'in kart okuma kısmına yerleştirilir.
2. Biletmatik ekranında "5TL karşılığında güncellemeyi kabul ediyor musunuz?" uyarısı çıktığında onay tuşuna basılır.
3. Onay tuşuna basıldıktan sonra 10 saniye beklenir ve kart alınır. 
4. Kart güncelleme işlemi tamamlanmıştır. Bir sonraki güncelleme işlemine kadar kartınızı indirimli olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yorumlar (14)
Esma 3 yıl önce
Mezunum kartımın indirim süresini nasıl uzatabilirim
Cevapla Beğendim (20) Beğenmedim (53)
ŞENNAN KAYA 2 yıl önce
65 YAŞÜSTÜ ÜCRETSİZ İETT TAŞIMA KARTIMIN GÜNCELLENMESİ İÇİN NE YAPMALIYIM
Cevapla Beğendim (13) Beğenmedim (8)
teoman tek 2 yıl önce
65 yas kartımı nasıl güncellerim
Beğendim (7) Beğenmedim (1)
Adnan Yaz 2 yıl önce
65 yaş üstü kartımı nasıl vize yaptırabilir. 2018 Mart ayında yaptırmıştım, süresi ne kadar.
Beğendim (8) Beğenmedim (5)
İrfan Yıldırım 3 yıl önce
Kartı yenilemiyorsunuz neden insanlardan 5 tl alıyor sunuz bu mu sizin hizmet anlayışınız
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hatice çakmak 4 yıl önce
31,12,2016 itibariyle iett öğrenci istanbul kart kullanım sürem dolmaktadır.. İçinde bulunan aylık kart kullanım tutarımı tam tarifeden kullanmaya devam edebilecek miyim? İçinde aylık kart (205 kullanım=80tl yüklü) yüklü . Öğrenci mavi kartı, tam'a mı dönüyor?
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Mustafa Umut 3 yıl önce
Süre uzatma işlemini yaptırmaya çalıştığımda yaptıramamaktayım nedeni ne olabilir
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Grbt 3 yıl önce
Mezun oldum. Kartımın süre uzatımı yapabilecek miyim?
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Murat 1 yıl önce
Ücretsiz istanbul kartımı nasıl güncelleme yapicam bilen varsa söylesin
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Burhan 1 yıl önce
Engelli kartı guncenmoyor
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