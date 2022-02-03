İstanbulkart güncel fiyatları açıklandı! İstanbulkart güncel fiyatları 2022

İstanbul ulaşımında kullanılan İstanbulkart'lar ile ilgili zam kararı geldi. Açıklanan zam sonrasında yeni fiyatlar vatandaşın bilgisine sunuldu. Peki Şubat ayı itibari ile İstanbulkart ücretleri ne kadar oldu? Konu ile ilgili vatandaşlara açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Anonim İstanbulkart Fiyatları 2022

Anonim İstanbulkart fiyatları %92 zam ile birlikte Şubat ayı itibari ile 13 liradan 25 TL'e yükseldi.

Öğrenci Öğretmen İstanbulkart Fiyatları 2022

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart, engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart yüzde 75 zamla 20 liradan 35 liraya yükseldi.