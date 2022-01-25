İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yağışın 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla etkili olacağı öngörülüyor.

KAYNAK: https://www.havadurumu15gunluk.net/havadurumu/istanbul-hava-durumu-15-gunluk.html